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حقيقة صورة رئيس دولة نائمًا على الأرض أثناء أداء مناسك الحج

ترند وسوشيال ميديا

حقيقة صورة رئيس دولة نائمًا على الأرض أثناء أداء مناسك الحج

حقيقة صورة رئيس دولة نائمًا على الأرض أثناء أداء مناسك الحج
٠١:٢٩:٤١ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لرجل نائم على الأرض أثناء أداء مناسك الحج، زعم ناشروها أنه رئيس جمهورية ساحل العاج حسن أوتارا.

وقال ناشروا الصورة، إن رئيس ساحل العاج، رفض البروتوكول المعتمد لدى حكومة المملكة، الذي يوفر للرؤوساء والزعماء إقامة لائقة أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة، وصمم على أن يكون بين جميع الحجاج.

لكن حساب “هيئة مكافحة الإشاعات”، أوضح حقيقة الصورة، مؤكدًا أنها لا تعود إلى رئيس جمهورية ساحل العاج، وأنه يتم تداولها كل عام بنفس الإشاعات.

صورة للحسن وتارا، رئيس جمهورية ساحل العاج
                                                    صورة للحسن وتارا، رئيس جمهورية ساحل العاج

والحقيقة أن رئيس جمهورية ساحل العاج (الحسن واتارا) قد أدى فريضة الحج مع حراسته الخاصة في عام 2018 بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وأيضا حضرَ معه بعض من أفراد أسرته وعدد من قيادات الدولة، والصورة المتداولة مؤخرًا ليست له.

كما أنه تم اقتطاع الصورة المتداولة مؤخرا من مقطع فيديو سبق أن تم نشره في عام 2020 بعنوان “مبيت حجاج في مزدلفة”.

الكلمات الدلالية:
رئيس جمهورية ساحل الحاج مكافحة الاشاعات مناسك الحاج نائم على الارض

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