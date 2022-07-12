الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
طفلة تردد آيات الفاتحة عندما شعرت بالخوف والفزع من لعبة ملاهي (فيديو)
مصادر: رئيس سريلانكا يغادر البلاد جوا إلى جزر المالديف
الصراع يتحول إلى ساحات المحاكم.. «تويتر» تقاضي «ماسك» رسميا
راقبوا أبناءكم.. تحذير من خطورة «الميتافيرس» على الأطفال
جامعات أمريكية تتلقى تهديدات بالتفجير في وقت واحد.. ماذا يحدث؟
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 3 مناطق.. غبار وسحب رعدية

محليات

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 3 مناطق.. غبار وسحب رعدية

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 3 مناطق.. غبار وسحب رعدية
٠١:٣٨:١٢ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشمل الحالة الجوية، ثلاث مناطق، وتحديداً على كل من مناطق جازان والرياض وعسير.

وتتمثل في رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وسحب رعدية ممطرة، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وتستمر الحالة على جازان حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بينما تستمر على الرياض حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

بينما تستمر الحالة الجوية، على منطقة عسير حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم، بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الطقس سحب رعدية

مواد ذات صلة

المزيد
إنقاذ سيِّدة علقت يدها في «فرامة لحوم» بعد تدخُل «مدني الرياض» 

إنقاذ سيِّدة علقت يدها في «فرامة لحوم» بعد تدخُل «مدني الرياض» 

منذ 3 سنوات
والد «ضحية حافلة المدرسة» يكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجله (فيديو)

والد «ضحية حافلة المدرسة» يكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجله (فيديو)

منذ 4 سنوات
سحب 140 ألف ريال من حساب مواطن  للإيفاء بنفقة أم وابنها

سحب 140 ألف ريال من حساب مواطن  للإيفاء بنفقة أم وابنها

منذ 6 سنوات
توافقاً مع رؤية 2030.. إعادة هيكلة «وزارة العدل»

توافقاً مع رؤية 2030.. إعادة هيكلة «وزارة العدل»

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *