الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على 3 مناطق.. غبار وسحب رعدية

تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشمل الحالة الجوية، ثلاث مناطق، وتحديداً على كل من مناطق جازان والرياض وعسير.

وتتمثل في رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وسحب رعدية ممطرة، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وتستمر الحالة على جازان حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بينما تستمر على الرياض حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

بينما تستمر الحالة الجوية، على منطقة عسير حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم، بمشيئة الله.