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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء 14 ذي الحجة
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محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء 14 ذي الحجة

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء 14 ذي الحجة
١٢:٤٧:١٢ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 14 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 13 يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:21

المدينة – 4:12

الرياض – 3:44

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:42

المدينة – 3:50

الرياض – 3:22

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:07

المدينة – 7:14

الرياض – 6:46

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة –  8:44

الرياض – 8:16

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:24 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:04 بمشيئة الله

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