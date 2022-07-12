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حاج جزائري: المملكة مدرسة .. وكل التجمعات العالمية عليها أن تأتي لتتعلم تسيير الحشود (فيديو)
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الفيديو

حاج جزائري: المملكة مدرسة .. وكل التجمعات العالمية عليها أن تأتي لتتعلم تسيير الحشود (فيديو)

حاج جزائري: المملكة مدرسة .. وكل التجمعات العالمية عليها أن تأتي لتتعلم تسيير الحشود (فيديو)
١١:٥٠:٠٦ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

فقد الحاج الجزائري ياسر العرابي حقيبته وسط حشود الحجاج، فاستعان بمركز البلاغات 911 ، من أجل العثور على حقيبته المفقودة.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بدأ ياسر حديثه بقوله: عندنا مثل في الجزائر يقول “إن لم تستطع أن ترد الخير فاذكره”؛ فأنا أعتقد أن المملكة مدرسة؛ كل التجمعات العالمية الآن عليها أن تأتي هنا، لتتعلم تسيير الحشود، ثم يذهبون إلى بلادنهم من أجل التطبيق.

ويضيف ياسر: كانت رحلة تاريخية وقد لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، لما ضاعت حقيبتي وسط الحشود، أول شيء فعلته، اتصلت بـ 911 وأخذوا كل معلوماتي، بعدها بدقيقتين اتصلوا علي ليقولوا “لا تقلق ولا تحزن”.

وتابع ياسر: وعندما رجعت في المساء إلى المخيم، نظرت في آخر المخيم فوجدت حقيبتي، في آخر الغرفة، فأن تضيع حقيبة منك وسط تلك الملايين، ثم تعود إليك فاعلم أنك في المملكة، فمستحيل أن يحدث هذا في مكان آخر.

الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام المملكة مدرسة حاج جزائري حشود الحجاج

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