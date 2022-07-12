فيديو لا يُصدق.. مركبة روسية تمحو قافلة عسكرية أوكرانية في ثواني معدودة

تواصل- فريق التحرير:

نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصفوه بأنه لا يُصدق لمركبة عسكرية روسية صغيرة، تتصدى لقافلة عسكرية أوكرانية وتمحوها في أقل من دقيقة.

ويظهر الفيديو الذي صوره أحد الجنود الروس بجواله، ظهور مفاجئ لمركبة تتخطى المرتفعات وتقترب من القافلة الأوكرانية، قبل أن تقوم بتوجيهات ضربات صاروخية ونيران كثيفة بشكل قوي تجاه الآليات العسكرية الأوكرانية.

واستمرت المركبة في إطلاق النيران الكثيفة حتى قضت على القافلة الأوكرانية وحولتها إلى قطعة من اللهب.

وكان متحدث باسم الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا، قال إن أسلحة روسيا تتفوق على المدفعية الثقيلة التي لدى أوكرانيا بنحو ثمانية إلى واحد مما يضع البلاد في موقف ضعف كبير.

وأضاف المتحدث داميان ماجرو في إفادة في كييف أن تزويد الشركاء الغربيين لأوكرانيا بالمزيد من الأسلحة ضروري لتخطي تلك الفجوة، والفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا مؤلف من مقاتلين أجانب.