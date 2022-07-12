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«عون للإنقاذ»: تلقينا بلاغًا عن «مفقود ملهم» وعمليات البحث تتواصل
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محليات

«عون للإنقاذ»: تلقينا بلاغًا عن «مفقود ملهم» وعمليات البحث تتواصل

«عون للإنقاذ»: تلقينا بلاغًا عن «مفقود ملهم» وعمليات البحث تتواصل
١٢:١١:٥٨ ص، الأربعاء، ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغاً عن مفقود ملهم، المواطن نواف سعد المطيري.

وقالت جمعية عون للبحث والإنقاذ، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنها تلقت بلاغاً عن فقدان المواطن نواف سعد المطيري، عمره 30 سنة”.

وأوضحت أن المطيري فُقد يوم الأحد الماضي بعد خروجه من منزل ذويه في ملهم، ويعاني من اعتلال نفسي.

كما دعت جمعية عون للإنقاذ من يشاهد المطيري مفقود ملهم، الاتصال مباشرة على الأرقام المعتمدة لدى الجمعية.

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