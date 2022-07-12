«عون للإنقاذ»: تلقينا بلاغًا عن «مفقود ملهم» وعمليات البحث تتواصل
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغاً عن مفقود ملهم، المواطن نواف سعد المطيري.
وقالت جمعية عون للبحث والإنقاذ، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنها تلقت بلاغاً عن فقدان المواطن نواف سعد المطيري، عمره 30 سنة”.
وأوضحت أن المطيري فُقد يوم الأحد الماضي بعد خروجه من منزل ذويه في ملهم، ويعاني من اعتلال نفسي.
كما دعت جمعية عون للإنقاذ من يشاهد المطيري مفقود ملهم، الاتصال مباشرة على الأرقام المعتمدة لدى الجمعية.
🆘بلاغ🆘
تلقت #جمعية_عون_للبحث_والانقاذ
بلاغ عن #نواف_سعد_المطيري
30 سنة
فقد يوم الأحد الماضي بعد خروجه من منزل ذويه في #ملهم
يعاني من اعتلال نفسي
نأمل ممن يشاهده الاتصال على
0567553344
0536585452
او
0555090101#منطقة_الرياض
#عون_في_عونك pic.twitter.com/nOS6pDZEHN
— جمعية عون للبحث والإنقاذ (@aoun824) July 12, 2022