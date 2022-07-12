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لص يحاول سرقة حاج ويقاوم رجال الأمن.. شاهد ماذا فعل به الحجاج (متداول)
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ترند وسوشيال ميديا

لص يحاول سرقة حاج ويقاوم رجال الأمن.. شاهد ماذا فعل به الحجاج (متداول)

لص يحاول سرقة حاج ويقاوم رجال الأمن.. شاهد ماذا فعل به الحجاج (متداول)
١١:٣٧:٠٦ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه للص حاول سرقة أحد الحجاج أثناء مغادرتهم المشاعر المقدسة، لكن رجال الأمن تصدوا له فقاومهم، لكن تدخل أحد الحجاج وأمسك به.

وأظهر الفيديو اللص- الذي قيل إنه إثيوبي- وهو يحاول الهرب بدراجة نارية لكن أحد رجال الأمن تعلق بالدراجة، لكن اللص حاول الهروب بالقيادة سريعًا إلا أن تدخل بعض الحجاج حال بين هروبه.

ومع محاولات اللص الهروب وتعلق أحد رجال الأمن بالدراجة النارية، وقعت الدراجة أرضًا وحاول اللص الفرار سريعًا لكن أحد الحجاج ألقى كيسًا كان بيده يحمل به زجاجات مياه وأمسك به، حيث سقط الاثنين على الأرض بعد تعلق الحاج بملابس اللص.

وفي هذه اللحظات ظهر رجل أمن آخر وقام بالإمساك باللص، الذي انتهى أمره بيد رجال الأمن.

الكلمات الدلالية:
حجاج رجال الامن لص موسم الحج

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