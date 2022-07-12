الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
900 وظيفة شاغرة ضمن أسبوع التوظيف بالدمام
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فرص

900 وظيفة شاغرة ضمن أسبوع التوظيف بالدمام

900 وظيفة شاغرة ضمن أسبوع التوظيف بالدمام
٠٩:٥٦:٥٥ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مستشفيات المانع بالدمام توفر أكثر من 900 وظيفة (طبي – غير طبي) ضمن شراكتها المتميزة مع وزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عبر إقامة أسبوع التوظيف القادم في مجموعة مستشفيات المانع ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

عدد الوظائف:

– أكثر من 900 وظيفة (طبي – غير طبي).

مجالات التوظيف:

1- أطباء / أخصائيين.
2- تمريض.
3- قطاع الرعاية الصحية.
4- وظائف إدارية.

موعد إقامة (أسبوع التوظيف):

– بمشيئة الله من يوم الأحد 1443/12/18هـ الموافق 2022/07/17م إلى يوم الخميس 1443/12/22هـ الموافق 2022/07/21م (من الساعة 12 إلى 8 مساءً).

مكان إقامة (أسبوع التوظيف):
– في مستشفى العزيزية الذكي بمدينة الدمام (الموقع على خريطة Google Map اضغط هنا).

ملاحظة مهمة:
– يجب التسجيل المسبق قبل الحضور وتحديد موعد المقابلة من خلال الرابط الموضحة أدناه.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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