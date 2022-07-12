900 وظيفة شاغرة ضمن أسبوع التوظيف بالدمام
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مستشفيات المانع بالدمام توفر أكثر من 900 وظيفة (طبي – غير طبي) ضمن شراكتها المتميزة مع وزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عبر إقامة أسبوع التوظيف القادم في مجموعة مستشفيات المانع ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
عدد الوظائف:
– أكثر من 900 وظيفة (طبي – غير طبي).
مجالات التوظيف:
1- أطباء / أخصائيين.
2- تمريض.
3- قطاع الرعاية الصحية.
4- وظائف إدارية.
موعد إقامة (أسبوع التوظيف):
– بمشيئة الله من يوم الأحد 1443/12/18هـ الموافق 2022/07/17م إلى يوم الخميس 1443/12/22هـ الموافق 2022/07/21م (من الساعة 12 إلى 8 مساءً).
مكان إقامة (أسبوع التوظيف):
– في مستشفى العزيزية الذكي بمدينة الدمام (الموقع على خريطة Google Map اضغط هنا).
ملاحظة مهمة:
– يجب التسجيل المسبق قبل الحضور وتحديد موعد المقابلة من خلال الرابط الموضحة أدناه.
طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا