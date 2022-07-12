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دولي

أول تعليق من الرئيس الأمريكي على مقتل «ماهر العقال».. من هو؟

أول تعليق من الرئيس الأمريكي على مقتل «ماهر العقال».. من هو؟
٠٩:٤٠:٥٣ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، على مقتل ماهر العقال زعيم تنظيم داعش في سوريا.

وقال بايدن، إن مقتل ماهر العقال جاء بعد عمل استخباري حازم ودقيق، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبذل قصاري جهدها للقضاء على الإرهاب.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم “داعش” في سوريا، ماهر العقال، خلال غارة أمريكية عبر طائرة مسيّرة على منطقة عفرين، شمالي سوريا.

وأوضح بيان لقيادة المنطقة الوسطى الأمريكية، أن القوات الأمريكية نفذت غارة لطائرة من دون طيار خارج جنديريس، شمالي غربي سوريا، استهدفت اثنين من كبار مسؤولي داعش في 12 يوليو 2022″، مؤكدةً مقتل “ماهر العقال، أحد كبار قادة داعش الخمسة، وزعيم داعش في سوريا”.

وتابع البيان، أن “مسؤولاً كبيراً في داعش، على صلة وثيقة بالعقال، أُصيب بجروح خطيرة خلال الغارة”، كاشفاً أنّه “تمّ التخطيط المكثّف لهذه العملية لضمان تنفيذها بنجاح”.

الكلمات الدلالية:
جو بايدن داعش سوريا زعيم داعش سوريا سوريا‬‏ ماهر العقال

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