الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
ألمانيا.. مطالبات للمواطنين بتقليل «الاستحمام» لهذا السبب !
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دولي

ألمانيا.. مطالبات للمواطنين بتقليل «الاستحمام» لهذا السبب !

ألمانيا.. مطالبات للمواطنين بتقليل «الاستحمام» لهذا السبب !
٠٩:٥١:٠٠ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

طالب رئيس أكبر شركة غاز إقليمية في ألمانيا، مواطني بلاده على “الاقتصاد في الاستحمام” من أجل تقليل استهلاك الطاقة.

ونقلت صحيفة Berliner Zeitung عن حث جورج فريدريخس، قوله: “يتعلق الأمر أكثر بتقليل وقت الاستحمام، لأن ما يقرب من 20 في المائة من الحرارة مطلوبة لتسخين المياه، لذلك، من الأفضل تقليل وقت الاستحمام والاغتسال وغسل اليدين”.

وبحسب قوله، سيتعين على جميع الألمان خفض درجة الحرارة في منازلهم.

وأضاف فريدريخس: “قد يحتاج أي شخص مسن أو مريض درجتين أكثر من أي شخص شاب يتمتع بصحة جيدة ويمكنه تحمل الشتاء جيدا مع كنزتين من الصوف وصعود السلم قليلا”.

وتابع : “نحتاج جميعا إلى تنظيم درجة الحرارة وتحديد مكان عتبة الألم لدينا، لأن (خفض) حتى درجة واحدة من درجة حرارة الغرفة، توفر ما يصل إلى سبعة بالمائة من الطاقة”.

ووفقا له، فإن 45 في المائة من المنازل في برلين تحصل على الغاز مباشرة، وثلث المنازل تحصل على التدفئة التي تعتمد بنسبة 70 في المائة على إمدادات الغاز.

الكلمات الدلالية:
ازمة الطاقة الاستحمام الغاز المانيا

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