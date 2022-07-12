للحصول على الخبز.. إطلاق نار وسقوط مصابين في لبنان والجيش يتدخل (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تسبب خلاف على الأولية للحصول على الخبز من أحد مخابز العيش في طرابلس اللبنانية، في وقوع اشتباكات تم خلالها إطلاق النار وسقوط 3 مصابين.

وحسب موقع “الجديد” اللبناني”، فقد وقع خلال خلاف حول أفضلية الدور على طابور شراء الخبز، في شمال لبنان.

وأفادت المعلومات أن الإشكال وقع في مدينة البداوي شمال طرابلس، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات حيث أفيد بأن إحدى الإصابات كان بالرقبة وأخرى بالظهر وإصابه باليد.

وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش اللبناني وعملت على ضبط الوضع حيث تم إقفال أبواب الفرن.