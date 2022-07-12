الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
900 وظيفة شاغرة ضمن أسبوع التوظيف بالدمام
ألمانيا.. مطالبات للمواطنين بتقليل «الاستحمام» لهذا السبب !
للمرة الرابعة في التاريخ.. الريال برقم موحد أمام الدولار واليورو
أول تعليق من الرئيس الأمريكي على مقتل «ماهر العقال».. من هو؟
للحصول على الخبز.. إطلاق نار وسقوط مصابين في لبنان والجيش يتدخل (فيديو)
ولي العهد يدشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية وتشمل 30 مسجدًا

دولي

للحصول على الخبز.. إطلاق نار وسقوط مصابين في لبنان والجيش يتدخل (فيديو)

للحصول على الخبز.. إطلاق نار وسقوط مصابين في لبنان والجيش يتدخل (فيديو)
٠٩:٢٩:٥٤ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير: 

تسبب خلاف على الأولية للحصول على الخبز من أحد مخابز العيش في طرابلس اللبنانية، في وقوع اشتباكات تم خلالها إطلاق النار وسقوط 3 مصابين.

وحسب موقع “الجديد” اللبناني”، فقد وقع خلال خلاف حول أفضلية الدور على طابور شراء الخبز، في شمال لبنان.

وأفادت المعلومات أن الإشكال وقع في مدينة البداوي شمال طرابلس، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات حيث أفيد بأن إحدى الإصابات كان بالرقبة وأخرى بالظهر وإصابه باليد.

وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش اللبناني وعملت على ضبط الوضع حيث تم إقفال أبواب الفرن.

الكلمات الدلالية:
الجيش الخبز لبنان مشاجرة

مواد ذات صلة

المزيد
قرار عاجل.. دولة أوروبية توقف استخدام هذا اللقاح بعد ظهور آثار جانبية خطيرة

قرار عاجل.. دولة أوروبية توقف استخدام هذا اللقاح بعد ظهور آثار جانبية خطيرة

منذ 9 أشهر
توتر وإطلاق نار عبر الحدود.. «البحرين» تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً

توتر وإطلاق نار عبر الحدود.. «البحرين» تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً

منذ 3 سنوات
بريطانيا توقف سفينة الأسلحة الروسية المتوجهة إلى سوريا

بريطانيا توقف سفينة الأسلحة الروسية المتوجهة إلى سوريا

منذ 10 سنوات
ميليشيا الحشد تحرق مسجدين بالفلوجة العراقية

ميليشيا الحشد تحرق مسجدين بالفلوجة العراقية

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *