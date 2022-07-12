الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
ألمانيا.. مطالبات للمواطنين بتقليل «الاستحمام» لهذا السبب !
للمرة الرابعة في التاريخ.. الريال برقم موحد أمام الدولار واليورو
أول تعليق من الرئيس الأمريكي على مقتل «ماهر العقال».. من هو؟
للحصول على الخبز.. إطلاق نار وسقوط مصابين في لبنان والجيش يتدخل (فيديو)
ولي العهد يدشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية وتشمل 30 مسجدًا
أيام لا تنسى.. الحُجاج يودعون الكعبة المشرفة بدموع الشوق والرجاء (فيديو وصور)

أحدث الأخبار

عبر نغمة مميزة.. «الدفاع المدني» توضح الهدف من المنصة الوطنية للإنذار المبكر

عبر نغمة مميزة.. «الدفاع المدني» توضح الهدف من المنصة الوطنية للإنذار المبكر
٠٨:٥٠:١٩ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت “الدفاع المدني”، عن الهدف من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

ونشر “الدفاع المدني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منشور، قالت فيه إن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام خدمة البث الخلوي، تهدف إلى بث نغمة مميزة ورسائل تحذيرية عن الحالات الطارئة.

وأطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المنصة الوطنية للإنذار المبكر.

وتعمل المنصة في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، لتحذير المواطنين والسكان من المخاطر وإبلاغهم بما يجب اتخاذه من إجراءات لسلامتهم وحمايتهم.

ومن خلال المنصة الوطنية للإنذار المبكر، يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات وهي:

1- بث الرسائل التحذيرية إلى كافة الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة.

2- بث الرسائل التحذيرية عبر مناطق المملكة كافة.

3- تحديد المنطقة الجغرافية المستهدفة، لتحذير سكانها بوجود حالة طارئة.

وتعتبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ إضافة جديدة لمنظومة الخدمات الأمنية لوزارة الداخلية، لمواكبة أحدث المستجدات التقنية، وتوظيفها لما يحقق أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

الكلمات الدلالية:
الانذار المبكر الدفاع المدني الطوارئ المنصة الوطنية نغمة مميزة

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة»: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الصحية ورفع جودة الرعاية

«الصحة»: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الصحية ورفع جودة الرعاية

منذ 5 سنوات
دراسة: 160 موقفاً «عدائيّاً» لإيران ضد دول الخليج

دراسة: 160 موقفاً «عدائيّاً» لإيران ضد دول الخليج

منذ 7 سنوات
المملكة بلا “كورونا” لليوم الثاني على التوالي

المملكة بلا “كورونا” لليوم الثاني على التوالي

منذ 8 سنوات
عائض القرني: توظيف الشباب يحفظهم من شياطين الإنس والجن

عائض القرني: توظيف الشباب يحفظهم من شياطين الإنس والجن

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *