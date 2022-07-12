الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
900 وظيفة شاغرة ضمن أسبوع التوظيف بالدمام
ألمانيا.. مطالبات للمواطنين بتقليل «الاستحمام» لهذا السبب !
للمرة الرابعة في التاريخ.. الريال برقم موحد أمام الدولار واليورو
أول تعليق من الرئيس الأمريكي على مقتل «ماهر العقال».. من هو؟
للحصول على الخبز.. إطلاق نار وسقوط مصابين في لبنان والجيش يتدخل (فيديو)
ولي العهد يدشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية وتشمل 30 مسجدًا

محليات

طلب منه القيام بنظافة الشركة… “الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى مواطن ضد مديره البريطاني

طلب منه القيام بنظافة الشركة… “الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى مواطن ضد مديره البريطاني
٠٨:١٨:٤٠ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكوى مواطن، حول تجاوزات ارتكبها مديره البريطاني ضده، حيث طلب منه أن يعمل بنظافة الشركة بالمخالفة لعقد العمل الموقع معها.

وطلبت الوزارة، من المواطن، التواصل معها على الخاص للحصول على كافة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال حساب «العناية بالعملاء» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردا على شكوى المواطن: «أهلا بك نسعد بتواصلك معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك».
وأوضح المواطن في شكواه، أن مسماه الوظيفي المدون في تعاقده مع الشركة هو (Receptionist) لافتا إلى أن مؤهله دبلوم لغة إنجليزية.

الكلمات الدلالية:
العناية بالمواطن الموارد البشرية شكاوى المواطنين عقد العقد مشاكل عمالية

مواد ذات صلة

المزيد
محكمة التنفيذ بمكة تُعيد شقق 30 مالكاً تعرضوا للاحتيال من صاحب عقار

محكمة التنفيذ بمكة تُعيد شقق 30 مالكاً تعرضوا للاحتيال من صاحب عقار

منذ 3 سنوات
أمطار وسحب ركامية رعدية على الشرقية وحفر الباطن

أمطار وسحب ركامية رعدية على الشرقية وحفر الباطن

منذ سنة واحدة
«التنمية الاجتماعية»: فصل المسنين والفتيات عن دور رعاية الأحداث

«التنمية الاجتماعية»: فصل المسنين والفتيات عن دور رعاية الأحداث

منذ 5 سنوات
وفاة طفل إثر اندلاع حريق في شقة بمكة المكرمة (صور)

وفاة طفل إثر اندلاع حريق في شقة بمكة المكرمة (صور)

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *