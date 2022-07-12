طلب منه القيام بنظافة الشركة… “الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى مواطن ضد مديره البريطاني

تواصل- فريق التحرير

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكوى مواطن، حول تجاوزات ارتكبها مديره البريطاني ضده، حيث طلب منه أن يعمل بنظافة الشركة بالمخالفة لعقد العمل الموقع معها.

وطلبت الوزارة، من المواطن، التواصل معها على الخاص للحصول على كافة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال حساب «العناية بالعملاء» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردا على شكوى المواطن: «أهلا بك نسعد بتواصلك معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك».

وأوضح المواطن في شكواه، أن مسماه الوظيفي المدون في تعاقده مع الشركة هو (Receptionist) لافتا إلى أن مؤهله دبلوم لغة إنجليزية.