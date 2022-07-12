«تلسكوب خارق» يكشف أسرارا خفية عن الكون ويرسل صورا نادرة

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وكالة الفضاء والطيران الأميركية “ناسا”، اليوم الثلاثاء، مزيدا من الصور غير المسبوقة، التي التقطها التلسكوب الهائل “جيمس ويب”.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الكشف عن أول صورة ملونة للكون بالكامل من التلسكوب الجديد؛ حيث أظهرت الصورة عنقودا من المجرات وعرضت لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

وردة كالدهان

من بين الصور المذهلة التي نشرتها ناسا، صورة لانفجار نجم بالكامل، مخلفا مزيجا مذهلا من الألوان؛ وأظهرت الصورة نقطة لامعة جدا في الوسط، يحيطها دائرة حمراء، ثم حلقة زرقاء، وسط سواد المجرة، وهي تمثل انفجار نجم بعيد.

خلف ستارة الغبار

ورصدت إحدى الصور التي بثها التلسكوب “جيمس ويب” ما يشبه “المنحدرات الكونية والمناظر الطبيعية للجبال الصخرية في أمسية مقمرة”، لكنها في الواقع حافة منطقة قريبة من “نجم أولي” أو “نجم وليد” يسمى NGC 3324 في سديم كارينا.

ويعد سديم كارينا إحدى أكبر السدم وأكثرها سطوعا في السماء، ويبعد 7600 سنة ضوئية، ويضم الكثير من النجوم الضخمة؛ وترصد الصورة لأول مرة مناطق غير مكشوفة من قبل لولادة نجم”.

بوابة الزمن.. الصورة الأكثر إثارة

وخلال البث المباشر لوكالة ناسا، شدّت إحدى الصور الجديدة انتباه المتابعين، حيث تظهر نجما باهتا يرسل أمواجا من الغاز والغبار في جميع الاتجاهات؛ مكونا مشهدا يشبه البوابات الزمنية.

وعلّق متابعون على الصورة بالقول إن “السفر عبر الزمن يعتبر من الخيال، لكن هذا المشهد جعله يبدو حقيقيا، خاصة مع وجود نجم باهت في الوسط”.

وقالت “ناسا” إن الصورة تعود للسديم الكوكبي، المصنف باسم “NGC 3132″، والمعروف بشكل غير رسمي باسم سديم الحلقة الجنوبية، والذي يبعد بنحو 2500 سنة ضوئية.