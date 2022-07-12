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أيام لا تنسى.. الحُجاج يودعون الكعبة المشرفة بدموع الشوق والرجاء (فيديو وصور)

أيام لا تنسى.. الحُجاج يودعون الكعبة المشرفة بدموع الشوق والرجاء (فيديو وصور)
٠٩:٠١:٣١ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بدموع الفرح والشوق والحنين لأطهر بقاع الدنيا، ودع ضيوف الرحمن من كل حدب وصوب الكعبة المشرفة، بعد أداء طواف الوداع وانتهاء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.

ووثقت مقاطع فيديو مشاعر ضيوف الرحمن، من أطهر بقاع الدنيا مكة المكرمة، وفي رحاب الكعبة المشرفة حيث شرف الزمان والمكان.

ففي مكة المكرمة، ومع نهاية موسم الحج لهذا العام، تُسكب العبرات شوقا وحنيناً على أجمل الأيام التي لا تنسى في حياة ضيوف الرحمن.

ويودع ضيوف الرحمن الكعبة المشرفة بدموع الشوق والحنين والرجاء في عفو الرحمن وقيوم السموات والأرض بعد أن منّ عليهم بأداء الفريضة.

يعود ضيوف الرحمن إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج، وفي جعبتهم ذكريات لا تنسى من أطهر بقاع الدنيا في رحاب المشاعر المقدسة.

رمي الجمرات وطواف الوداع

يذكر أن ضيوف الرحمن انتهوا اليوم الثلاثاء، من رمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كما غادروا مشعر منى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع في ختام مناسك الحج، ويغادرون إلى بلدانهم.

ووسط منظومة خدمية متكاملة، أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجهزت الرئاسة بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

التيسير على ضيوف الرحمن

يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين وبمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تأهبت منذ وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما جندت ‪رئاسة شؤون الحرمين كادر أمن مدني، و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام

 

الكلمات الدلالية:
الحجاج الكعبة المشرفة ضيوف الرحمن طواف الوداع مكة المكرمة

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