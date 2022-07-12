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«سرا وعلانية».. باكستانيون يبتكرون طرقا نادرة في توصيل الصدقات لا تجرح مشاعر الفقراء (فيديو)
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«سرا وعلانية».. باكستانيون يبتكرون طرقا نادرة في توصيل الصدقات لا تجرح مشاعر الفقراء (فيديو)

«سرا وعلانية».. باكستانيون يبتكرون طرقا نادرة في توصيل الصدقات لا تجرح مشاعر الفقراء (فيديو)
٠٨:٠٤:٠٠ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

ابتكرت جمعية “زند باد” الباكستانية الخيرية طريقة جميلة ونادرة في توصيل الصدقات للفقراء والمحتاجين، بطريقة لا تخدش حياءهم ولا تجرح مشاعرهم.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشباب العاملون في جمعية “زند باد” الباكستانية وهم يقومون بتوصيل الصدقات على الفقراء من البسطاء في الشوارع.

ويظهر في الفيديو كيف يحرص الشاب من هؤلاء أن يتخفى، وبحرص شديد يضع جوال الصدقات بجانب صاحبه برفق ولين دون حتى أن يشعره؛ ثم ما يلبث أن يلتفت هذا الفقير المحتاج فيجد الجوال بجواره فيفتحه فيجد فيه من الخيرات الكثير فلا يجد إلا أن يشكر الله رب العالمين خالصا من قلبه، فاللهم تقبل.

الكلمات الدلالية:
الصدقات باكسانيون سرا وعلانية مشاعر الفقراء

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