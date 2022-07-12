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أضرما النار بها.. شرطة الرياض تطيح بسارقي مركبة ابن شقيقة ثواب السبيعي
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محليات

أضرما النار بها.. شرطة الرياض تطيح بسارقي مركبة ابن شقيقة ثواب السبيعي

أضرما النار بها.. شرطة الرياض تطيح بسارقي مركبة ابن شقيقة ثواب السبيعي
٠٧:٥٥:١٨ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بسارقي مركبة ابن شقيقة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي ثواب السبيعي، من أمام محل تجاري.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنَيْن ظهرا في مقطع فيديو يسرقان مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري ونتج عن ذلك إصابة مالكها أثناء محاولة منعهما من سرقتها.

وتابع، :” تمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

وعلق “السبيعي” عبر حسابه على “تويتر” على تمكن الشرطة من القبض على السارقين بالقول :”الحمدلله والشكر له والشكر موصول للجهات الأمنية على جهودهم”.

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ثواب السبيعي ينشر فيديو صادم لسرقة مركبة ابن شقيقته وسحله على الطريق

وكان الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ثواب السبيعي، نشر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة للحظة سرقة مركبة ابن شقيقته من الشارع وسحله بطريقة صادمة عندما تعلق بالمركبة.

وأظهر الفيديو الذي رصدته كاميرات مراقبة وصوّر أشخاص جزءًا منه، قيام السارق بالنزول من مركبة أخرى وانتهاز فرصة ترك المواطن مركبته في وضع التشغيل والباب مفتوح، وعلى الفور صعد إلى المركبة وقادها بسرعة.

لكنه وأثناء التحرك بالمركبة، انتبه المواطن للسارق وهرول إليه وتعلق بالمركبة لكن السارق لم يتوقف وظل يسير بسرعة حتى سحبه في الخط لمسافة كيلو تقريبًا.

وقال “السبيعي” إن واقعة السرقة انتهت بإحراق المركبة ومحتوياتها، مناشدًا رجال الأمن بسرعة ضبط الجاني، ومطالبًا كل من يتعرف على السارق أن يبلغ عنه.

وكتب “ثواب السبيعي”، عبر حسابه على “تويتر” :” ساعدونا في البلاغ على هذا المجرم.. سرق سيارة ولد أختي وسحبه في الخط تقريبا كيلو ثم تركه مصاب ثم احرق السيارة واحرق جميع اثباتاته”.

وأضاف :” اوصافه تقريباً.. طويل لحية خفيفة عمره ٢٨ سيارته تاهو ٢٠١٧ اللون بني محروق لوحة مسروقة (٧٠٢٦ ح ن أ) “.

واختتم بالقول :” نشكر الجهات المختصة لجهودهم ولكن نحتاج تكاتف الجميع”.

 

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ثواب السبيعي حرق مركبة سارقي مركبة شرطة الرياض

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