«رعب في نيويورك» .. بعد نشر الطوارئ فيديو لكيفية الهروب حال هجوم نووي

تواصل ـ فريق التحرير:

بعد تهديد الرئيس الروسي فلادمير بوتن بهجوم نووي على الساحل الشرقي الأمريكي قامت إدارة الطوارئ في نيويورك أمس الإثنين بإصدار مقطع فيديو لكيفية الهرب والاحتماء لحظة حدوث هجوم نووي على مدينتهم.

المقطع أثار رعب السكان وكذلك أثار سخرية آخرين قالوا سنتحول إلى بخار قبل أن نتمكن من الهرب؛ لكن مع استمرار تطور مشهد التهديدات، من المهم أن يعرف سكان نيويورك أننا نستعد لأي تهديدات وشيكة ونزودهم بالموارد التي يحتاجونها للبقاء آمنين ومطلعين.

وجاء في الفيديو: “إذا كان هناك هجوم نووي.. لا تسأل كيف ولماذا، فقط اعلم أنه حدث. احتمال وقوع حادث أسلحة نووية في مدينة نيويورك أو بالقرب منها ضعيف للغاية. ومع ذلك، من المهم أن يعرف سكان نيويورك الخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها للبقاء في أمان”.

وفقًا للتعليمات، في حال وقوع هجوم نووي، يجب على سكان نيويورك “اللجوء سريعًا إلى الداخل”، والابتعاد عن النوافذ، وإغلاق “جميع الأبواب والنوافذ، إذا كان هناك قبو، فاحتموا فيه. الجلوس في السيارة ليس خيارا”.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت “في الخارج بعد الانفجار، فأنت بحاجة إلى أن تنظف نفسك على الفور، أي خلع جميع ملابسك ووضعها في كيس بلاستيك، لإبعاد الغبار المشع عن… الجسم”. ثم يُطلب من السكان “ترقبوا التحديثات والتقارير الإعلامية” و”عدم الخروج حتى يقول المسؤولون أنه من الآمن القيام بذلك”.