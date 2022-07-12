الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الخثلان: بغروب شمس هذا اليوم ينتهي وقت الذبح للهدي والأضحية
«سرا وعلانية».. باكستانيون يبتكرون طرقا نادرة في توصيل الصدقات لا تجرح مشاعر الفقراء (فيديو)
أضرما النار بها.. شرطة الرياض تطيح بسارقي مركبة ابن شقيقة ثواب السبيعي
فقط في أمريكا.. سرقة طائرة من مطار دولي (فيديو)
بروكسل تخطط لبناء مخبأ آمن لقادة الاتحاد الأوروبي .. ماذا يحدث؟
اكتمال عمليات التفويج داخل مكة والمشاعر المقدسة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

محليات

مكافآت وبدل انتداب.. الصحة تزف بشرى للمكلفين في موسم الحج

مكافآت وبدل انتداب.. الصحة تزف بشرى للمكلفين في موسم الحج
٠٧:١١:١٩ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

زفت وزارة الصحة بشرى سارة للمكلفين في موسم حج هذا العام 1443، بعد مخاطبة كافة فروعها من المديريات والتجمعات الصحية، سرعة رفع المسيرات المالية من قبل الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات والتجمعات.

وشددت الوزارة على أن يتم الانتهاء من جميع المسيرات بحد أقصى في 30 من شهر ذي الحجة الجاري، على أن تستكمل الإدارة العامة للحج والعمرة والإدارة العامة للرواتب، والأنظمة جميع الإجراءات النظامية لصرف المستحقات المالية، حسب عكاظ.

وأوضحت “الصحة”، أنه سيتم صرف المكافآت وبدل الانتداب للمشاركين في أعمال الحج لهذا العام بعد انتهاء فترات تكليفهم وعودتهم إلى مقار أعمالهم، وتقديم أصل شهادة المشاركة الصادرة من قطاع القوى العاملة بالحج، على أن تكون مصدقة من مقر عمل المنتدب أو المكلف المحدد في البرنامج.

الكلمات الدلالية:
بدلات تكليف مكافآت موسم الحج وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
قَتل وأطلق النار داخل منازل وشرع بالاغتصاب.. تنفيذ «القتل والصلب» في جانٍ بمكة

قَتل وأطلق النار داخل منازل وشرع بالاغتصاب.. تنفيذ «القتل والصلب» في جانٍ بمكة

منذ 4 سنوات
إمام الحرم النبوي لـ”الكبيسي”: سارع بالتوبة إلى الله والرجوع للحق

إمام الحرم النبوي لـ”الكبيسي”: سارع بالتوبة إلى الله والرجوع للحق

منذ 8 سنوات
تنبيه من «الأرصاد» لسكان «عسير»: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية حتى الـ8 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «عسير»: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية حتى الـ8 مساءً

منذ سنة واحدة
وزير التعليم يحذر 361 مدرسة أهلية من الإغلاق بنهاية العام

وزير التعليم يحذر 361 مدرسة أهلية من الإغلاق بنهاية العام

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *