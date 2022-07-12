بروكسل تخطط لبناء مخبأ آمن لقادة الاتحاد الأوروبي .. ماذا يحدث؟

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يخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء مخبأ آمن يمكن لقادة دول الكتلة التفاوض فيه دون خوف من تنصت روسيا والصين، لافتة إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 8 ملايين يورو.

وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة “تايمز”، أن الفكرة جاءت وسط مخاوف من أن الكرملين كان يتنصت على مناقشات سرية للغاية بشأن العقوبات وتدابير تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

ووفقا للصحيفة من المنتظر أن تتمتع المنشأة الجديدة بعزل من الدرجة العسكرية معتمد من الناتو لمنع مخاطر “الانبعاثات التمويهية”.

وتابعت أن هذا سيمنع الروس والصينيين وغيرهم من اعتراض الموجات الكهرومغناطيسية والراديوية الناتجة عن الشاشات وأسلاك الميكروفون.

وتابعت الصحيفة أن المقرر الجديد سيستوعب القاعة ما يصل إلى 100 شخص، وسيتم التحقق من وجود أجهزة تنصت قبل وبعد الاجتماعات، حيث سيتم اختبار عناصر الديكور وأدوات المائدة للتأكد من سلامتها.