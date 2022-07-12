فقط في أمريكا.. سرقة طائرة من مطار دولي (فيديو)

تواصل- وكالات:

في واقعة غريبة ونادرة، نجح لص في سرقة طيارة أمريكية من مطار أمريكي، وحلّق بها أكثر من 70 دقيقة في الجو قبل أن يُنهي الرحلة بإنهاء حياته والسقوط بالطائرة.

ونشرت صحيفة نيوزويك الأمريكية، الواقعة مشيرة إلى أنها رغم حدوثها قبل سنوات إلا أن السلطات لم تظهر الفيديو إلا أمس.

وقالت إن عامل تحكم المراقبة بمطار واشنطن، ريتشارد راسل، قام بسرقة الطائرة في مطار سياتل تاكوما الدولي، في أغسطس 2018، وقادها إلى أرض جزيرة نائية في بوجيه ساوند.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام الشاب بالسير في منطقة محظورة في المطار مخصصة لعاملي الحقائب ليركب عربة سحب مدرج، وسحب الطائرة التي كان يخطط لسرقتها، ثم أظهرت اللقطات وهو يركض نحو الطائرة ليفتح بابها ثم يدخل قمرة القيادة.

ليقوم “راسل”، الذي كان يعمل في شركة طيران محلية، بالتحليق بالطائرة لمدة 73 دقيقة وهو يقوم بحركات بهلوانية خطيرة قبل أن يسقط في جزيرة نائية ليلقى حتفه.