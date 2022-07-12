تعاملت معه الشرطة على أنها مزحة.. شاب فلسطيني يتقدم ببلاغ أنه تخلص من والده وقام بدفنه

تواصل ـ فريق التحرير:

فيما كان يبدو مزحة في أول الأمر؛ أعلنت الشرطة أن شابا في العشرين من عمره حضر واعترف بأنه دفن جثة والده في ساحة منزله وصب فوقها الإسمنت، قبل أن تتحرك قوة أمنية باتجاه المكان.

فقد كان الموضوع برمته مجرد بيان للشرطة جاء فيه: “بلاغ وصل لشرطة محافظة جنين يفيد بوجود جثة داخل بلدة عجة؛ على الفور تم تحريك دورية مركز عرابة وقوة من المباحث والأدلة الجنائية إلى البلدة، وجار البحث عن الجثة لتأكيد أو نفي البلاغ”.

وفي الوقت الذي حبس فيه الفلسطينون أنفاسهم؛ حيث كانوا يأملون أن يروا تكذيبا للقصة التي حكاها الابن؛ لكن لما حضرت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني لمدينة جنين، شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، بالفعل استطاعت أن تستخرج جثة رجل أربعيني دفنه ابنه تحت الإسمنت المسلح في ساحة منزله في بلدة عجة القريبة، منذ حوالي أسبوعين.

وأكدت طواقم الدفاع المدني بالقول: “بعد حفر وبحث لساعتين، استخرجت طواقمنا جثة مواطن من تحت إسمنت مسلح في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب جنين، وسلمنا الجثة إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات”.

بعدها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقصة الصادمة، قبل أن يتدخل الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، قائلا: “إن المباحث العامة أوقفت عدداً من أفراد الأسرة للاشتباه باشتراكهم في ظروف الواقعة”.

وأكد ارزيقات أن نتائج التحقيق ستعلن حال اكتمالها للرأي العام وفقاً للأصول والقانون، مناشداً الجميع ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية.