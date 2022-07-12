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فيديو يوثق طواف الوداع في 3 مواسم.. شاهد كيف كان قبل عامين؟

فيديو يوثق طواف الوداع في 3 مواسم.. شاهد كيف كان قبل عامين؟
٠٦:٤٧:٣٤ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يجمع طواف الوداع في الثلاثة مواسم الأخيرة في مشهد واحد ليتضح الفرق بين هذه المواسم.

وظهر في أعلى الشاشة مشهد من طواف الوداع لعام 1441 هجرية، والذي ظهر فيه عدد ليس بالكثير من ضيوف الرحمن يسيرون وفق خطوط تم رسمها من أجل التباعد الجسدي وارتداء الكمامة نظرًا لتفشي فيروس كورونا.

وفي مشهد آخر لقطات من طواف الوداع عام 1442 هجرية، والذي كان يحتوي على حجاج أكثر قليلًا دون الالتزام بالتباعد الجسدي لكن بالالتزام بارتداء الكمامة.

بينما أظهر مشهد طواف الوداع لهذا العام 1443 هجرية، امتلاء صحن الطواف بالحجاج في مشهد طبيعي دون فرض تباعد جسدي أو ارتداء للكمامة.

وفي ثالث أيام التشريق يرمي ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويغادرون مشعر منى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع في ختام مناسك الحج، ويغادرون إلى بلدانهم.

ووسط منظومة خدمية متكاملة، يؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 

الكلمات الدلالية:
الحج طواف الوداع كورونا مواسم الحج

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