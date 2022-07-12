خلل في تطبيق «سناب شات».. وتنبيه مهم لجميع المستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن خلل فني في تطبيق سناب شات، كما حذر من تسجيل خروج في الوقت الحالي من التطبيق.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “تطبيق سناب شات حالياً فيه خلل انتبه تسجل خروج أو تعبث بحسابك أو تسلمه لجهات غير موثوقة”.

وأضاف الخبر التقني سالم الحربي، أن المشكلة الفنية ستُحل قريباً من قبل الدعم الفني في شركة سناب شات.

يذكر أن المشكلة الفنية عامة حالياً في تطبيق سناب شات، وفي حال تسجيل خروج، لن يتمكن المستخدم من الدخول مجدداً، وعليه الانتظار لحين حل المشكلة من الشركة.

وتفاعل مغردون عبر وسم “#سناب_شات”، مؤكدين أنهم يواجهون مشكلة فنية في الدخول للتطبيق حالياً.

وأوضح البعض منهم أنه بعد الخروج من التطبيق لم يتمكن من الدخول مجدداً إلى حسابه.