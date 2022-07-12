الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فقط في أمريكا.. سرقة طائرة من مطار دولي (فيديو)
بروكسل تخطط لبناء مخبأ آمن لقادة الاتحاد الأوروبي .. ماذا يحدث؟
اكتمال عمليات التفويج داخل مكة والمشاعر المقدسة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
مكافآت وبدل انتداب.. الصحة تزف بشرى للمكلفين في موسم الحج
«رعب في نيويورك» .. بعد نشر الطوارئ فيديو لكيفية الهروب حال هجوم نووي
تعاملت معه الشرطة على أنها مزحة.. شاب فلسطيني يتقدم ببلاغ أنه تخلص من والده وقام بدفنه

تقنية

خلل في تطبيق «سناب شات».. وتنبيه مهم لجميع المستخدمين

خلل في تطبيق «سناب شات».. وتنبيه مهم لجميع المستخدمين
٠٦:٣٤:٥٦ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن خلل فني في تطبيق سناب شات، كما حذر من تسجيل خروج في الوقت الحالي من التطبيق.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “تطبيق سناب شات حالياً فيه خلل انتبه تسجل خروج أو تعبث بحسابك أو تسلمه لجهات غير موثوقة”.

وأضاف الخبر التقني سالم الحربي، أن المشكلة الفنية ستُحل قريباً من قبل الدعم الفني في شركة سناب شات.

يذكر أن المشكلة الفنية عامة حالياً في تطبيق سناب شات، وفي حال تسجيل خروج، لن يتمكن المستخدم من الدخول مجدداً، وعليه الانتظار لحين حل المشكلة من الشركة.

وتفاعل مغردون عبر وسم “#سناب_شات”، مؤكدين أنهم يواجهون مشكلة فنية في الدخول للتطبيق حالياً.
وأوضح البعض منهم أنه بعد الخروج من التطبيق لم يتمكن من الدخول مجدداً إلى حسابه.

الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب تطبيق سناب شات خلل سناب شات خلل فني سالم الحربي

مواد ذات صلة

المزيد
ابتكار «رقاقة» ذكية تساعد في العثور على الأغراض الثمينة

ابتكار «رقاقة» ذكية تساعد في العثور على الأغراض الثمينة

منذ 5 سنوات
ميزة جديدة من «واتس آب» لمسح الرسائل تلقائيًا بعد 7 أيام..تعرف على التفاصيل

ميزة جديدة من «واتس آب» لمسح الرسائل تلقائيًا بعد 7 أيام..تعرف على التفاصيل

منذ سنتين
«هواوي» تُطلق جهاز «E5787 Touch »‏ عالي التقنية

«هواوي» تُطلق جهاز «E5787 Touch »‏ عالي التقنية

منذ 6 سنوات
إضافة مميزات جديدة لخرائط «سناب شات».. تعرف عليها (فيديو)

إضافة مميزات جديدة لخرائط «سناب شات».. تعرف عليها (فيديو)

منذ سنتين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *