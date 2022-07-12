“الصحة العالمية”: فيروس كورونا مازال يمثل حالة طوارئ دولية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، فيما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 5ر556 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ونشر موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في أحدث بياناته أن إجمالي الإصابات وصل إلى 556 مليونا و525 ألف حالة ، مقابل 555 مليونا و 444 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس، وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 353 ألف وفاة.

وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 774مليون جرعة.

وفي المملكة، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 407 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 515 حالة، وحالتين وفاة.

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 800,869 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 6،024، فيما تتلقى الحالات الحرجة الرعاية في العنايات المركزة، كما بلغ إجمالي حالات التعافي 785,622 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,223 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.