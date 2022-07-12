بتقنية “تايم لابس”.. شاهد انسيابية حركة الحجاج في منطقة الجمرات

تواصل- فريق التحرير

نشرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو بتقنية “التايم لابس” لحركة الحجاج خلال توجههم لرمي الجمرات، عبر الممرات والجسور.

وأظهر الفيديو انسيابية حركة ضيوف الرحمن بمشعر منى، وكذلك الحشود المتجهة صوب الجمرات خلال ساعات النهار، دون حدوث أي تدافع أو توقف للحركة.

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كان وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ، بفضل الجهود المتواصلة والمتابعة المستمرة من القيادة، وما وفرته من ممكنات مادية وبشرية لتسهيل تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

كما وجه الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على جهودهما المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصهما المستمر على تقديم أجود الخدمات منذ قدوم الحجاج حتى مغادرتهم بسلام آمنين إلى بلادهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الثلاثاء.