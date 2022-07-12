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توقعات بكثافة توافد الحجاج إلى المدينة بدءً من الليلة (فيديو)
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توقعات بكثافة توافد الحجاج إلى المدينة بدءً من الليلة (فيديو)

توقعات بكثافة توافد الحجاج إلى المدينة بدءً من الليلة (فيديو)
٠٤:٣٩:٥٨ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توافدت أعداد من ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي، وسط توقعات بزيادة كثافة الزوار من الحجاج بدءً من الليلة.

ووصل ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة، قادمين من مكة المكرمة، عبر قطار الحرمين، وكذلك عبر الحافلات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

من جانبها، أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنها أتمت جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زائري المسجد النبوي، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

كما وفرت لضيوف الرحمن جميع سُبل الراحة وسخرت خدماتها على أكمل وجه ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تهيئة المسجد النبوي للزائرين، وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم على مدار الساعة.

وأوضحت أنها جندت الوكالة إمكاناتها وطاقاتها البشرية لخدمة زوار المسجد النبوي وتحقيق خطتها التشغيلية لهذا العام ١٤٤٣هـ والمنبثقة من خطة الرئاسة ورؤيتها في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة المسجد النبوي رئاسة شؤون الحرمين موسم الحج وزارة الحج والعمرة

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