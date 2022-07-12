أبرزها «هارفارد».. 356 طالبًا من برنامج التميز في “موهبة” يلتحقون بجامعات عالمية

تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، حصول 356 طالباً وطالبة من طلاب برنامج التميز 2022 على قبولٍ في أرقى الجامعات الدولية المرموقة في العالم.

وأوضحت أن إحصاءات قبول هذا العام لأعضاء برنامج التميز من طلاب موهبة، تبين التطور الكمي والنوعي اللافت في هذه النتائج، التي من بينها تسجيل 11 قبولاً في جامعة كاليفورنيا بيركلي، خاصة مع إطلاق برامج الابتعاث من قبل وزارة التعليم.

وتسابق عدد من الجهات لتقديم بعثات لطلبة موهبة، إلى جانب حصول الطالبة حنين التمار على 13 قبولاً في أرقى جامعات العالم، والطالب عبدالرحمن العرفج على 9 قبولاتٍ في جامعات عالمية متميزة.

وكذلك حصول الطالبات فدوى الخليفة، وفاتنة الصبان، ورهف العبدالله على 8 قبولاتٍ لكل منهن، وحصول الطلاب عبدالعزيز خضر، وميار الحليلي، وقصي بحول على 7 قبولاتٍ، والطالب محمد العطية على 6 قبولاتٍ.

الجامعات الأفضل في العالم

وبينت أن عدد طلاب برنامج التميز 2022 الذين تقدموا للحصول على قبول في أفضل جامعات العالم بلغ 211 طالباً وطالبة، حصلوا على 538 قبولاً في أكثر من جامعة مصنفة ضمن الأفضل على مستوى العالم.

ومن أبرز هذه الجامعات: هارفارد، باركلي، كولومبيا، نيويورك، كاليفورنيا، بنسلفانيا، ميتشجان، لندن، ديوك، مانشستر.

مفيدةً أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم في أفضل 50 جامعةً على مستوى العالم بلغ 96 طالباً وطالبة، بإجمالي 134 قبولاً، بنسبة 45.5% من إجمالي المتقدمين، وحصل 174 طالباً وطالبة على قبول في أفضل 100 جامعةٍ عالمية، بإجمالي 371 قبولاً، بنسبة 82.46% من إجمالي المتقدمين.

فيما حصل 181 طالباً وطالبة على قبول في أفضل 200 جامعةٍ في العالم، بإجمالي 546 قبولاً بنسبة 85.8% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على قبولات في جامعات مسار الرواد 87 طالباً وطالبة، بإجمالي 116 قبولاً، بنسبة 41.23% من إجمالي المتقدمين.

تزايد أعداد المتفوقين

وأشارت “موهبة” إلى ارتفاع عدد القبولات في الجامعات العالمية المرموقة هذا العام بنسبة بلغت 178%، مقارنة بعام 2021 الذي بلغ عدد قبولات برنامج التميز فيه 65 قبولاً.

وأهّلت طلاب دفعة برنامج التميز 2022 للقبول في أفضل الجامعات المصنفة ضمن أفضل 50 جامعةً على مستوى العالم، بورش تدريب مكثفة، بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة، وخضع الطلاب المنتسبون لبرنامج التميز لتدريب متعدد على كتابة السيرة الذاتية، وطريقة تعبئة نماذج القبول، وإعداد ملفات خاصة بالأعمال التطوعية والأنشطة اللامنهجية التي أنجزها الطلاب خلال فترة دراستهم في التعليم العام.

خاصة أنها من أبرز اشتراطات القبول في أفضل جامعات العالم، بالإضافة إلى ورش تدريبية مكثفة لاختبار السات والتدريب على القيادة وإجراءات التقديم، ومساعدة الطالب على تحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات المرموقة، إلى جانب جلسات استشارية فردية، وتصميم خطة شاملة لتطوير الجوانب الأكاديمية، ومساندة الطالب في التقديم على 3 جامعاتٍ مرموقة.

ويعدّ برنامج التميز للتقديم على الجامعات المرموقة برنامجاً تدريبياً متكاملاً، لتأهيل وإعداد أفضل الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المرموقة، ويستمر على مدى سنة واحدة، تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي، حتى حصول الطالب على القبول في الجامعة.