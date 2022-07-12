قائد شاحنة يقطع طريق سريع بشكل جنوني.. و”المرور” يتفاعل (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لقائد شاحنة الطريق السريع على قائدي المركبات، معرضاً حياته والآخرين للخطر.

وأظهر المقطع، الذي وثقه أحد السائقين، أنه بينما كانت تسير المركبات قرر قائد شاحنة فجأة الدوران ، مما كاد أن يعرض حياته وقائدي المركبات للخطر.

وقال السائق الذي وثق الفيديو، :” الرجاء اتخاذ اللازم حيال هذا التصرف الجنوني والخطر..رقم اللوحة موجود ويمكن تزويدكم به عبر الخاص”.

من جانبها، تفاعلت المديرية العامة للمرور، مع المقطع قائلة : سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة. يسعدنا تواصلك”.

كانت الإدارة العامة للمرور، قد نصحت الراغبين في السفر بمركباتهم، لقضاء إجازة أو لغرض آخر، بضرورة الحرص على فحص المركبات قبل تحركها للسفر.

ووجهت “المرور” 6 نصائح للراغبين في السفر وهي:

1- فحص السوائل وتغيير اللازم.

2- فحص المكابح.

3- فحص الأنوار.

4- فحص الإطارات والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي.

5- وجود أدوات السلامة وصلاحيتها.

6- الحصول على راحة كافية قبل السفر وأثناءه.

وفي وقت سابق، أطلقت الإدارة العامة للمرور تحذيرات من خطورة التجاوز من أكتاف الطريق؛ لما يسببه من مخاطر محتملة على حركة السير وقائدي المركبات.

ونشر المرور “إنفوجرافًا” عبر صفحته على “تويتر”، يتضمن مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق والتي قد ينتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

وحددت الإدارة العامة للمرور 3 مخاطر وهي:

1- احتمال وقوع حوادث سير.

2- إرباك حركة السير.

3- تعطيل سير مركبات الطوارئ.