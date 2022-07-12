من أين يحصل الجسم على فيامين سي ؟ «سعود الطبية» تُجيب

تواصل – فريق التحرير:

شارك حساب مدينة الملك سعود الطبية عبر “تويتر”، اليوم، معلومات حول فيتامين سي، أو حمض الأسكوربيك، الذي يعد أحد العناصر المطلوبة في الجسم، لتعزيز المناعة.

ونشر “مدينة الملك سعود” أن فيتامين سي له أهمية وهي:

يساعد على حماية الخلايا والحفاظ عليها.

يحافظ على صحة الجلد، والأوعية الدموية، والعظام، والغضاريف.

يساعد على التئام الجروح.

يحسن معدلات امتصاص الحديد في الجسم.

وأوضحت التغريدة أن المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين سي هي:

الفلفل البارد بأنواعه.

البروكلي والقرنبيط.

الحمضيات، مثل البرتقال، والجوافة، والفراولة.

الطماطم.

وفي الوقت نفسه، حذر حساب “مدينة الملك سعود” من أن زيادة معدلات فيتامين سي في الجسم بكميات كبيرة، قد تؤدي إلى ألم في المعدة وإسهال، فضلا عن تكون حصوات في الكلى، وشعور بالغثيان والإجهاد.