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حج مبرور

في 7 أيام.. “الكشافة” يرشدون 92 ألف حاجٍ تائه خلال موسم الحج

في 7 أيام.. “الكشافة” يرشدون 92 ألف حاجٍ تائه خلال موسم الحج
٠٣:١٤:٢١ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس
أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام، أن عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم بدءاً من يوم السابع من ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه بلغ 92592 حاجاً من مختلف الجنسيات.

وأوضجت الإحصائية أنه تم إيصال 6976 حاجاً إلى مقار حملاتهم, فيما تم إرشاد 85616 حاجاً بالتوجيه والشرح عبر التطبيقات الذكية، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 2288 طلعةً.

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وأكد نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم والتشجيع الذي وجدوه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ،ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

كانت الجمعية قد جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية أكثر من 1100 كشافٍ وجوال وقائد عملوا في ستة مراكز إرشاد بمشعر منى، وثلاثة مراكز في مشعر عرفات، ومركز في حي العزيزية إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني، وكذلك الإرشاد عبر التطبيقات الذكية.

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الحج الحجاج الكشافة موسم الحج

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