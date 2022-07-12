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دولي

الاتحاد الأوروبي يوافق رسميًا على انضمام هذه الدولة إلى منطقة اليورو

الاتحاد الأوروبي يوافق رسميًا على انضمام هذه الدولة إلى منطقة اليورو
٠٣:١٢:٤٠ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، موافقته رسميًا على انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو عام 2023، فيما يعد أول دخول لعضو جديد في منطقة اليورو منذ 12 عاما.

وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خططوا للموافقة على ثلاثة قوانين، في اجتماع بروكسل، من شأنها تمهيد الطريق أمام كرواتيا لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو في الأول من يناير 2023.

انضمام كرواتيا يسهل على سكان منطقة اليورو، البالغ عددهم 340 مليون نسمة، والذين يزورون كرواتيا، لعدم اضطرارهم إلى استبدال أموالهم بالكونا الكرواتية.

كما يضمن الدخول إلى منطقة اليورو، أيضا، حوافز سياسية، لأن العملة المشتركة هي أكثر المشاريع الأوروبية طموحا لدمج الدول، ما يمنحها مكانا في قلب الاتحاد الأوروبي، وصنع القرار في الكتلة الاوروبية.

 

الكلمات الدلالية:
الاتحاد الأوروبي كرواتيا منطقة اليورو

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