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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تُهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تُهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
٠١:٣١:١٧ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ .

ونوّهت الأمانة العامة بما تحقق – بفضل الله تعالى وتوفيقه – ثم بالمتابعة المستمرة والخطط المدروسة التي تشرف عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتسهم في تنفيذها كل القطاعات الأمنية والمدنية.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: ” إننا بهذه المناسبة نرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد -أيدهما الله- اللذين يوليان خدمة الحرمين الشريفين وإعمارهما وتطوير المشاعر المقدسة اهتمامهما ومتابعتهما, ونسأل الله تعالى أن يجزيهما وحكومتهما الرشيدة خير الجزاء”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أمير منطقة مكة المكرمة، نجاح حج هذا العام على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية.

وأعلن وزير الصحة فهد الجلاجل نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ، وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.

فيما أشار الرئيس العام لـ “شؤون الحرمين” د.عبدالرحمن السديس، إلى أن حج هذا العام تميز بالإدارة الفائقة للحشود والتفويج والتعاون المتكامل مع الجهات المعنية وشركاء النجاح.

الكلمات الدلالية:
تهنئة خادم الحرمين موسم الحج هيئة كبار العلماء

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