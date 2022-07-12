بتميز الكشافة.. “لغة الإشارة” تفُك شفرة هذه اللغات بالمشاعر المقدسة

تواصل – فريق التحرير

لا ينكر أحد دور الكشافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في كل مراحل الحج، وجهودهم في المسجد الحرام وتفويج الحجاج لأداء نُسك رمي الجمرات.

يوسف غازي العتيبي، وباسم سعد العتيبي، شابان جاءا من “شقراء”، ضمن كوكبة الكشافة من جامعة شقراء، ليستقرا في المشاعر، يرشدان الحجاج نحو مقارهم أو نحو مراكز الخدمات بالمشاعر، حسب “عكاظ”.

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باسم العتيبي قال إنه يشارك لأول مرة في العمل الكشفي بالحج، ويقوم بإرشاد ضيوف الرحمن عبر الخرائط الموجودة معهم بعد تحديد المكان الذي ينوون الذهاب إليه، وتيسير وصولهم وتقديم الخدمات التي يحتاجونها.

وحول الصعوبات الثي واجهتهما، قال باسم إن اللغتين الروسية والصينية، هما الأصعب بين لغات الحجاج، مشيراً إلى كون حجاج هاتين الدولتين لا يتحدثون الإنجليزية أو العربية، ولا يجيدون سوى لغتهم ما يشكل عائقاً في فهم ما يريدون أو إرشادهم، ونحاول التغلب على ذلك عبر استخدام لغة الإشارة.

من جانبه، أعرب يوسف غازي عن سعادته بالمشاركة في مهمة الكشافة بالحج، قائلا: «مشقة العمل تزول بابتسامة الحجاج لناو دعواتهم، التي نعدها وقوداً، وجرعات نشاط لنا تجعلنا نزيد من جهدنا، وأشارك للمرة الأولى في الحج غير أنني في غاية السعادة للمشاركة، التي أتمنى أن تكون في كل عام، وجميع الكشافة يبذلون الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة”.

وأثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جهود فريق الكشافة بالمسجد الحرام، وذلك خلال جولته الميدانية بالمسجد الحرام للوقوف على سير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال: “نفخر بكم وبجهودكم المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن وهذا غير مستغرب على شباب هذا الوطن المعطاء، وإنكم بجهودكم المقدمة لضيوف الرحمن قدوة صالحة لغيركم من أبناء الأمة، سائلاً الله تعالى لهم دوام التوفيق والنجاح”.