الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو في عدة مجالات
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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – مهندس عمليات – عطريات.
2 – مهندس عمليات – مرافق.
3 – مصمم تعليمي.
4 – مهندس الدوران والتفتيش.
5 – أخصائي تطوير أعمال منخفضة الكربون.
6 – مهندس كهرباء.
7 – مولد الاحتمالات.
8 – عالم البيانات – خبير NLP ، “معالجة اللغة الطبيعية”.
9 – منسق الامتثال الميداني.
10 – مهندس ضمان التدفق.
11 – مهندس بترول محاكاة خزان.
12 – مهندس معدات ميكانيكية دوارة.
13 – مهندس حفر.
14 – أخصائي الرفع الاصطناعي.
15 – أخصائي سياسة الموارد البشرية.
16 – محلل أنظمة طاقة النقل.
17 – محلل تطوير أعمال.
18 – أخصائي تخطيط الموارد.
* التقديم:
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