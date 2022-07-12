الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو في عدة مجالات

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مهندس عمليات – عطريات.

2 – مهندس عمليات – مرافق.

3 – مصمم تعليمي.

4 – مهندس الدوران والتفتيش.

5 – أخصائي تطوير أعمال منخفضة الكربون.

6 – مهندس كهرباء.

7 – مولد الاحتمالات.

8 – عالم البيانات – خبير NLP ، “معالجة اللغة الطبيعية”.

9 – منسق الامتثال الميداني.

10 – مهندس ضمان التدفق.

11 – مهندس بترول محاكاة خزان.

12 – مهندس معدات ميكانيكية دوارة.

13 – مهندس حفر.

14 – أخصائي الرفع الاصطناعي.

15 – أخصائي سياسة الموارد البشرية.

16 – محلل أنظمة طاقة النقل.

17 – محلل تطوير أعمال.

18 – أخصائي تخطيط الموارد.

* التقديم:

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