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قبل 87 عامًا.. فيديو تاريخي لوقوف حجاج بيت الله على عرفات
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قبل 87 عامًا.. فيديو تاريخي لوقوف حجاج بيت الله على عرفات

قبل 87 عامًا.. فيديو تاريخي لوقوف حجاج بيت الله على عرفات
٠١:١٢:٠٣ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نشرت صفحة نوادر من التاريخ، فيديو تاريخي لوقوف حجاج بيت الله على جبل عرفات قبل ٨٧ سنة تقريباً.

وأوضحت الصفحة عبر حسابها على “تويتر”، أن الفيديو تم تصويره وإنتاجه عام ١٣٥٦هـ / ١٩٣٨م ، قبل ٨٧ سنة تقريباً.

وفي الفيديو المنشور تكاد لاترى أي سيارة، فقط إبل وحمير وبغال.

كانت الصفحة قد نشرت صورًا نادرة جدًا لحجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة قبل أكثر من 120 عامًا.

وأشارت إلى أن هذه الصور من أقدم الصور التي التُقطت في الحج قديمًا، بعدسة المصور إبراهيم رفعت باشا “رحمه الله”.

وخلا موسم حج هذا العام، استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وشهدت الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات انسيابية ومرونة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من إمكانات وترتيبات متميزة لينعم الحجاج بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.

واتسمت عملية التصعيد إلى مشعر عرفات باليسر بفضل الله، ثم بفضل الجهود التي تبذلها قطاعات الدولة لتنظيم حركة الحشود والحفاظ على أمنهم وسلامتهم .

الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام نوادر من التاريخ وقفة عرفات يزم عرفة

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