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روسيا تُعلن تدمير منظومة صواريخ “هاربون” الأمريكية في أوكرانيا

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روسيا تُعلن تدمير منظومة صواريخ “هاربون” الأمريكية في أوكرانيا

روسيا تُعلن تدمير منظومة صواريخ “هاربون” الأمريكية في أوكرانيا
١٢:٥٣:٥٤ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من تدمير منظومة صواريخ “هاربون” الأمريكية المضادة للسفن في منطقة أوديسا الأوكرانية.

وأوضحت أنها تمكنت أمس، من إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية من طراز سوخوي25 وميج 29، مع تدمير مستودع أسلحة في منطقة خاركيف تخزن فيه أنظمة صواريخ أجنبية مضادة للدبابات، مشيرة إلى مقتل أكثر من 500 عنصر من الجيش الأوكراني وتدمير عشرات المعدات والذخائر الأميركية.

وكشفت وزارة الخارجية الروسية، أن إطلاق واشنطن مواجهة “هجينة” مع روسيا بسبب أوكرانيا يضع العالم على شفا حرب نووية.

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية، تصل إلى حافة صراع خطير بين دولتين نوويتين بإطلاقها مواجهة مع روسيا بسبب أوكرانيا.صواريخ

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن محادثات روسية تركية من المقرر أن تجرى غدًا في اسطنبول على مستوى العسكريين بشأن إخراج الحبوب من أوكرانيا

من ناحية أخرى، أكد وزارة الخارجية الأوكرانية، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح الجنسية الروسية للأوكرانيين هو انتهاك لسيادة أوكرانيا ولمبادئ القانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بالرد على بوتين عبر فرض عقوبات جديدة وتزويدنا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة.

الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا بوتين حرب نووية روسيا واشنطن

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