استعدادات مطار الملك عبدالعزيز قبل وصول الحجاج للمغادرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، أنه أتم استعداداته لاستقبال الحجاج المغادرين من أراضي المملكة، بعد أداء شعائر الحج، وانتهاء موسم الحج للعام الجاري 1443هجرية.

وعرضت قناة “الإخبارية” فيديو يظهر التجهيزات التي أعدها مطار الملك عبدالعزيز بجدة، للتسهيل على ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر.

وجهّزت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي عدد 220 منصة لإنهاء إجراءات السفر، فضلا عن 128 منصة للجوازات، و80 منصة للخدمات الذاتية.

وأوضح تقرير قناة “الإخبارية” إنه تم تخصيص مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالكامل لرحلات الحج المغادرة خلال الفترة الجارية، كما يشهد المطار ذروة تشغيلية، في ظل استمرار تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.