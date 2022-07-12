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«الصحة» تُعلن تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا وشقاء 515 حالة

«الصحة» تُعلن تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا وشقاء 515 حالة
١٢:٣٨:٠٤ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 407 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 515 حالة، وحالتين وفاة.

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 800,869 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 6،024، فيما تتلقى الحالات الحرجة الرعاية في العنايات المركزة، كما بلغ إجمالي حالات التعافي 785,622 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,223 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الكلمات الدلالية:
الحالات الحرجة فيروس كورونا كورونا وزارة الصحة

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