روسيا: أمريكا تضع العالم على أعتاب حرب نووية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إطلاق واشنطن مواجهة “هجينة” مع روسيا بسبب أوكرانيا يضع العالم على شفا حرب نووية.

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية، تصل إلى حافة صراع خطير بين دولتين نوويتين بإطلاقها مواجهة مع روسيا بسبب أوكرانيا.

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن محادثات روسية تركية من المقرر أن تجرى غدًا في اسطنبول على مستوى العسكريين بشأن إخراج الحبوب من أوكرانيا

من ناحية أخرى، أكد وزارة الخارجية الأوكرانية، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح الجنسية الروسية للأوكرانيين هو انتهاك لسيادة أوكرانيا ولمبادئ القانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بالرد على بوتين عبر فرض عقوبات جديدة وتزويدنا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا أن بلاده تلقت ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين، لافتًا إلى أن هذه هي المنحة الثانية من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين، مشيرًا إلى أن إجمالي المساعدة بلغ 3 مليارات دولار.