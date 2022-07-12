الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تُهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو في عدة مجالات
قبل 87 عامًا.. فيديو تاريخي لوقوف حجاج بيت الله على عرفات
استعدادات مطار الملك عبدالعزيز قبل وصول الحجاج للمغادرة (فيديو)
روسيا تُعلن تدمير منظومة صواريخ “هاربون” الأمريكية في أوكرانيا
هبوط أسعار النفط بعد فرض قيود جديدة في الصين

أحدث الأخبار

روسيا: أمريكا تضع العالم على أعتاب حرب نووية

روسيا: أمريكا تضع العالم على أعتاب حرب نووية
١٢:٣٢:٣٧ م، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إطلاق واشنطن مواجهة “هجينة” مع روسيا بسبب أوكرانيا يضع العالم على شفا حرب نووية.

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية، تصل إلى حافة صراع خطير بين دولتين نوويتين بإطلاقها مواجهة مع روسيا بسبب أوكرانيا.

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن محادثات روسية تركية من المقرر أن تجرى غدًا في اسطنبول على مستوى العسكريين بشأن إخراج الحبوب من أوكرانيا

من ناحية أخرى، أكد وزارة الخارجية الأوكرانية، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح الجنسية الروسية للأوكرانيين هو انتهاك لسيادة أوكرانيا ولمبادئ القانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بالرد على بوتين عبر فرض عقوبات جديدة وتزويدنا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا أن بلاده تلقت ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين، لافتًا إلى أن هذه هي المنحة الثانية من الولايات المتحدة في غضون أسبوعين، مشيرًا إلى أن  إجمالي المساعدة بلغ 3 مليارات دولار.

الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا حرب نووية روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
«الغماس»: إتاحة قنوات «المجد» المشفرة للجميع عبر تطبيق «هادف» قريباً (فيديو)

«الغماس»: إتاحة قنوات «المجد» المشفرة للجميع عبر تطبيق «هادف» قريباً (فيديو)

منذ 6 سنوات
التجارة: 6 أشهر مهلة لتسجيل الوكالات التجارية.. والشطب لغير الملتزمين

التجارة: 6 أشهر مهلة لتسجيل الوكالات التجارية.. والشطب لغير الملتزمين

منذ 7 سنوات
اندلاع حريق في مستشفى الملك خالد بالخرج

اندلاع حريق في مستشفى الملك خالد بالخرج

منذ 8 سنوات
التدريب على الكاراتيه في 100 مدرسة ابتدائية بالمملكة

التدريب على الكاراتيه في 100 مدرسة ابتدائية بالمملكة

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *