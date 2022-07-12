هبوط أسعار النفط بعد فرض قيود جديدة في الصين

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هبطت أسعار النفط اليوم،بسبب تزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب، والتي أضيف عليها فرض قيود جديدة لاحتواء كوفيد-19 في الصين.

وانخفض سعر خام برنت القياسي في عقود سبتمبر 1.81 دولار، أي 1.7%، إلى 105.29 للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط في عقود أغسطس 1.95 سنتا، أي 1.9%، إلى 102.14 دولار للبرميل.

وتطبق عدة مدن صينية قيودا جديدة لاحتواء كوفيد-19، من إغلاق بعض الشركات إلى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد (أوميكرون بي.إيه 5.2.1) سريع الانتشار.

وبالأمس، لم يكن الحال أفضل، حين هبطت أسعار النفط نحو دولار واحد، في تعاملات متقلبة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتاً أو 0.8% إلى 106.20 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1% إلى 103.75 دولار للبرميل.