أعاقه موظفو المطار.. أنباء عن منع رئيس سريلانكا من السفر جوًا

تواصل – وكالات:

منع موظفو المطار في سريلانكا ، رئيس البلاد من السفر، كما نقلت “العربية” عن وكالة الأنباء الألمانية.

فيما أعلن رئيس البرلمان في سريلانكا إجراء انتخابات رئاسية في 20 يوليو، وأن البرلمان يعاود جلساته اعتبارا من 15 يوليو.

وانتشرت أنباء عن أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا سيقدم استقالته إلى رئيس البرلمان، غدا الأربعاء، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل مارس المقبل.

فيما أوضحت مصادر لصحيفة “ديلي ميرور” السريلانكية، إنه على الرغم من إعلان رئيس مجلس النواب مساء أمس الأول أن الرئيس سيستقيل يوم الأربعاء ، كان هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتنحى عن منصبه بالفعل.

وفي سياق متصل، سلّم متظاهرون في سريلانكا، محكمة، ملايين الروبيات التي تركها الرئيس جوتابايا راجابكسا، عندما فرّ من مقر إقامته الرسمي، وفق ما أعلنت الشرطة.