يقيس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات .. “روبوت” بـ6 لغات بتقنية الذكاء الاصطناعي

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تشغيل روبوت لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام، يتحدث بـ 6 لغات، ويعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الرئاسة أن الغرض من وجود الروبوت هو قياس رضا قاصدي المسجد الحرام، عن الخدمات المقدمة، والتي تساهم في رقي الخدمات وحوكمة الأعمال بكافة أشكالها.

من جانبه، قال مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن، عيسى سفران الهذلي، إن الروبوت يقوم برصد انطباعات ضيوف الرحمن، بـ 6 لغات، وفق المحطات الرئيسية لرحلة الحاج، ويعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويسهل التحكم في حركته بالتطبيقيات الذكية ليسهل الوصول إلى أكثر المناطق ازدحاما.

وأضاف الهذلي أن تقنية الروبوت تسهم بشكل فعال في قياس رضا القاصدين والقاصدات عن الخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام.