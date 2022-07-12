خبير تغذية يُحذر: المعجنات قد تكون سببًا لهذا المرض الخطير

تواصل – وكالات:

كشف خبير التغذية الروسي إيفان أليمينكو، أن بعض أنواع المعجنات، يمكن أن تؤدي للإصابة بالسرطان.

وحذر الخبير من الإفراط في تناول المعجنات، لما يسببه من مشكلات صحية خطيرة تتجاوز السمنة إلى خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

وأوصى بأنه عند شراء منتجات المخابز والحلويات يجب دراسة تركيبتها بعناية، مؤكدًا أن المنتجات المكونة من الدقيق والماء بالأكثر أمانًا للصحة.

ونبه – حسب “سبوتنيك”، إلى أنه من الأفضل اختيار المعجنات ذات التكوين البسيط، من الدقيق والماء، حتى لا يكون هناك كمية كبيرة من الزيت، ومنها:

1 – خبز البيتا.

2 – بعض أنواع الخبز الفرنسي.

3 – الفطائر البسيطة المقلية بكميات قليلة من الزيت.

وأشار إلى أن المحتوى العالي من السعرات الحرارية لهذه المنتجات، تتسبب في زيادة الوزن والسكري وتصلب الشرايين وجلطات الدم، إلى جانب مخاطر أمراض الأورام في الجهاز الهضمي.