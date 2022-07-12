بالأرقام… المملكة تنجح بامتياز في موسم الحج  (صور)

تواصل- فريق التحرير

نجحت المملكة بامتياز في تنظيم وإدارة موسم الحج هذا العام 2022م/1443 هـ واستقبال ضيوف الرحمن، بعد موسمين عانى فيهما العالم من تحديات جائحة كورونا.

واستطاعت المملكة بكل أجهزتها، العمل على قدم وساق وفق خطة واضحة من أجل إنجاح موسم الحج بداية من تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الأماكن المقدسة وتيسير أداء المناسك، بداية من المبيت في “منى”، والصعود والوقوف على جبل عرفات، ركن الحج الأعظم، ثم أيام التشريق، وظهرت المؤسسات المشاركة في أعمال الحج كأنها خلية نحل تعمل بتناسق وتناغم شديدين.

إطلاق التأشيرة الإلكترونية

ويأتي على رأس المنجزات السعودية خلال الفترة بين 2019 و2021: إطلاق التأشيرة الإلكترونية للحجاج والمعتمرين، ما أسهم في تقليص مدة الحصول على التأشيرة من 14 يوما إلى 5 دقائق.

تطوير وتنمية المشاعر المقدسة

تطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة، ورفع الطاقة الاستيعابية لأماكن الشعائر، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج على أكمل وجه وبأيسر الطرق، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها والاستخدام الأمثل لها على مدار العام.

الخيم المكيفة

أكثر من 500 ألف متر مربع خضعت للتطوير في مشعر منى، فيما يتعلق بالخيام المطورة خلال حج هذا العام 1443، وتم إعدادها على اعتبار أنها وحدات سكنية متكاملة، حيث استفاد منها الحجاج خلال هذا العام بما تضمنته من تقنيات عالية وأنظمة تكييف متطورة، وكانت الخيمة الواحدة تستوعب 21 حاجًا بكافة الخدمات المقدَّمة لهم من الإضاءة والفيش والتكييف والأَسِرّة؛ إذ تحتوي كل خيمة على21 سريرًا بعدد من يشغلونها.

روبوت بـ 11 لغة

وسخّرت رئاسة شؤون الحرمين من خلال وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي من خلال توفير جهاز الروبوت التوجيهي للقاصدين الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.

ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة تتمثل في اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا، ويحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

مليون حاج رغم كورونا

رغم جائحة كورونا فإن المملكة استقبلت مليون حاج لأداء المناسك هذا العام، 150 ألفا من الداخل و850 ألفا من خارج المملكة، دون حدوث أي حالات إصابة أو عدوى وكانت حريصة على التأكد من التزام ضيوف الرحمن بتلقي جرعات كورونا قبل الوصول إلى الأراضي المقدسة.

قطار المشاعر

كما تم تجهيز 35 قطارا سعة كل قطار 417 راكبا لنقل الحجاج بين مكة وجدة بواقع 30 رحلة يوميا قابلة للزيادة لتسهيل التنقل والحركة على ضيوف الرحمن.

الفرق الطبية.. ملائكة الرحمة

حالت الرعاية الصحية التي قدمتها المملكة لضيوف الرحمن دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية، كما حرصت الفرق الطبية على سرعة إسعاف الحجاج الذين تعرضوا لأزمات ووعكات صحية في وقت قياسي وتمكينهم من أداء المناسك.

رجال الأمن .. الأيادي الحانية

رغم الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة التي تمر بها أجواء المشاعر المقدسة، أوصل رجال الأمن رسالتهم لجميع أصقاع الأرض، بأنهم في خدمة ضيوف الرحمن ويتفانون في السهر على أمنهم وراحتهم.

ورأى العالم أن رجل الأمن يلطف الجو فوق رؤوس الحجاج، ويخفف برذاذ الماء البارد الحرارة عن أجسادهم، بينما آخر يرشد تائهاً وثالث يساعد مسناً، وذلك رغم عظم المسؤولية وتعدد المهام.