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42 درجة مئوية.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدينة المنورة والمشاعر المقدسة
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42 درجة مئوية.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدينة المنورة والمشاعر المقدسة

42 درجة مئوية.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدينة المنورة والمشاعر المقدسة
٠٩:٤٨:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتوقع المركز بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، ما بين 30 – 42 درجة مئوية مع نشاط في الرياح وسماء غائمة جزئيًا.

كما توقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة اليوم، ما بين 30 – 42 درجة مئوية، فيما تصل درجة الحرارة على مشعر منى إلى ما بين 30 – 42 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجة الحرارة اليوم، في مزدلفة من المتوقع أن تصل ما بين 29 – 42 درجة مئوية، وعلى عرفة ما بين 29 – 41 درجة مئوية.

فيما توقع أن ترتفع درجات الحرارة على بعض المناطق، حيث سجلت محافظة الدمام بالمنطقة الشرقي أعلى درجة  في المملكة بـ 45 درجة، كما سجلت الإحساء وحفر الباطن 44 درجة مئوية.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، لتسجل كل من الباحة 25 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 27 درجة مئوية.

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الكلمات الدلالية:
المشاعر المقدسة درجات الحرارة عرفة مزدلفة مكة المكرمة منى

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