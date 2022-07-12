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«تويتر» يعلن ميزة جديدة تنافسية.. تعرف عليها
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ترند وسوشيال ميديا

«تويتر» يعلن ميزة جديدة تنافسية.. تعرف عليها

«تويتر» يعلن ميزة جديدة تنافسية.. تعرف عليها
١٠:٣٣:١٠ ص، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق التغريدات الأزرق الشهير “تويتر”، اليوم، عن ميزة جديدة وفرها للمستخدمين، تنافس تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فسيبوك” وغيره.

وطرحت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية، تسمح للمستخدمين بإزالة الإشارة إلى حساباتهم، من المحادثات أو التغريدات التي لا يريدون أن يكونوا جزءاً منها.

وأشارت الشركة إلى أنها أقدمت على إطلاق هذه الميزة، التي تم طرحها لكافة أنظمة التشغيل، بسبب رغبتها في مساعدة الأشخاص على التحكم في التنبيهات غير المرغوب فيها، وهي أزمة مؤرقة لدى الكثير من المستخدمين.

وتنافس هذه الميزة منصة “فيسبوك” الشهيرة، التي تفعل ميزة مشابهم منذ وقت طويل، في حين تواجه “تويتر” عثرات متعددة، وعلى أصعدة مختلفة، ولا سيما بعد إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تراجعه عن صفقة شراء التطبيق.

 

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك تغريدات تويتر تويتر فيسبوك ميزة جديدة

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