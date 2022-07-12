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5 نصائح من مطار الملك عبد العزيز لضيوف الرحمن قبل المغادرة

5 نصائح من مطار الملك عبد العزيز لضيوف الرحمن قبل المغادرة
٠٩:٤٢:١٤ ص، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بعض النصائح والإرشادات لضيوف الرحمن بشأن الأمتعة الخاصة بهم قبل رحلة مغادرة الأراضي المقدسة.

وتضمنت النصائح:

1- الالتزام بأحجام الأمتعة القياسية، من حيث المقاسات والوزن حسب اشتراطات تذكرة السفر

2- عدم وصل قطعتين من الأمتعة ببعضهما

3-عدم ربط الأمتعة بأحزمة وحبال

4- قبل الشحن تأكد من إغلاق الأمتعة جيداً

5- تجنب حمل الأمتعة الممنوعة، التي تحتوي على المواد القابلة للاشتعال والمواد السامة والمواد القابلة للانفجار والمواد الحادة والغازات المضغوطة، بالإضافة إلى المواد الحارقة والأكياس الورقية والبلاستيكية والسوائل والكراسي المتحركة والمواد المؤكسدة والكيميائية والمواد المُشعة والممغنطة.

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كان مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أتاح خدمة شحن عبوات زمزم للحجاج العائدين إلى بلدانهم عبر الرحلات الدولية من مختلف صالات السفر؛ حيث يسمح للحاج بشراء عبوة زمزم واحدة فقط من أحد نقاط البيع في صالات المطار؛ مخصصاً سيوراً لشحن عبوات زمزم ولا تشحن ضمن الأمتعة الأخرى.

يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي قد أطلق حملة توعوية ضمن مبادرة “خدمتكم شرف” التي أطلقتها مطارات القابضة عبر كافة مطارات المملكة وذلك بالتزامن مع موسم الحج والإجازة الصيفية، وتضمنت الرسائل التوعوية والتثقيفية تسهيل شحن الأمتعة خلال رحلة العودة والتأكد من الوزن المسموح حسب تذكرة السفر، وعدم وضع السوائل داخل الأمتعة، أو ربط الحقائب بحبال قد تؤدي لتعثر شحنها.

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الامتعة الحج الحجاج مطار الملك عبد العزيز مطار الملك عبد العزيز الدولي

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