الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
نصائح مهمة للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي
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صحة

نصائح مهمة للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي

نصائح مهمة للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي
٠٩:٤٤:٠٢ ص، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شارك حساب مدينة الملك عبدالله الطبية، عبر موقع التواصل الإلكتروني “تويتر” نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وحذر “مدينة الملك عبدالله” عبر تغريدة، من التعرض المباشر لأجهزة التكييف، ولا سيما عند التعرق، وكذلك نصح بالابعتاد عن تناول الماء المثلج وشديد البرودة.

ومن بين أخطر أمراض الجهاز التنفسي:

  • الربو الشعبي
  • نزيف الرئتين
  • صعوبات التنفس
  • توسع الشُعب الهوائية
  • التهاب الشُعب
  • خلل التنسج القصبي الرئوي(BPD)
  • المرض الرئوي الخلالي عند الأطفال
  • تشوهات الرئة الخلقية

وقد تؤدي، نتيجة إهمال العلاج أو عدم اتباع التعليمات الوقائية، إلى أمراض الربو والسرطان، والتليف الكيسي.

وتستمر تحذيرات الجهات المختصة داخل المملكة، وإصدار التنبيهات الوقائية، للحد من انتشار الأمراض المعدية، ولا سيما في ظل موسم الحج الجاري، وزيادة أعداد الحجاج، والازدحام خلال أداء مناسك الحج.

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الكلمات الدلالية:
أمراض الجهاز التنفسي مدينة الملك عبدالله الطبي موسم الحج نصائح طبية

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