تواصل- فريق التحرير

بعض حجاج بيت الله الحرام يعانون من مجموعة مشاكل صحية عقب أداء الفريضة، بعد الوصول إلى أوطانهم تعرف باسم “اضطراب ما بعد الحج”، وهذه ليست مرضا بحد ذاته، حيث إنها مجموعة من الأعراض المشتركة، التي تنتج عما يتعرض له الحاج خلال الرحلة الروحانية من إرهاق وتعب.

الدليل التوعوي الذي أصدرته وزارة الصحة بعنوان “صحتك في الحج والعمرة”، تحدث عن هذه الحالة وأسبابها وكيفية علاجها، مؤكدا أن كل هذه الأعراض سرعان ما تزول مع الوقت والراحة وتناول المسكنات.

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أعراض اضطراب ما بعد الحج

– الوهن والتعب والكسل.

– الإجهاد والإرهاق والفتور.

– انقباضات وآلام العضلات والأطراف.

– ألم الرأس (صداع).

– التوتر.

– تحول البشرة لداكنة .

– سيلان الأنف.

– اختلال عادات النوم .

أسباب الاضطراب

لا شك أن تعرض ضيوف الرحمن الطويل والمكثف لأشعة الشمس، كثرة الحركة والتنقل، والتعرض لفيروسات الزكام والإنفلونزا، يكون من أهم أسباب المعاناة من اضطراب ما بعد الحج.

5 نصائح لمواجهة الأعراض

– الراحة التامة والحصول على قسط وافر من النوم وتجنب السهر أو الإجهاد البدني.

– اتباع نظام غذائي كامل متوازن وتعويضي غني بالخضراوات الطازجة والفاكهة والسوائل والعصائر الغنية بالفيتامينات والمعادن

– زيارة أقرب مستشفى أو مركز طبي لمراجعة الحالة الصحية العامة، والاطمئنان خاصة حال ارتباط الأعراض بالأمراض المزمنة المعروفة.

– استشارة الطبيب حال ظهور أعراض جديدة أو غريبة مثل ألم شديد أو ورم أو ضعف في العضلات.

– حال ظهور أعراض الإصابة بالإنفلونزا أو نزلات البرد من الضروري مراجعة الطبيب، والالتزام بتعليماته وتجنب مخالطة الغير، لعدم نقل العدوى.